Anderlecht, Fenerbahçe'den Zorya Luhansk'a kiralık giden Allahyar'ın peşinde

10 Kasım 2021 Çarşamba, 21:06

Belçika kulübü Anderlecht, Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgileniyor.

Ukrayna basınında Sport UA'nın haberine göre; Anderlecht, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini almak istiyor

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar'ın 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Zorya Luhansk'ın bu bonservis bedelini karşılaşaması pek mümkün değilken bundan yararlanmak için devreye giren Anderlecht genç oyuncunun bonservisini almak istiyor.

Fenerbahçe'nin ise en iyi teklifi değerlendirip, Allahyar'dan mümkün maksimum bonservis kazanmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe yönetimi Zorya Luhansk'a Allahyar'ın kiralık sözleşmesinin uzatılma fikrine uzak duruyor. Ukrayna kulübünün 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonunu ödeyememesi durumunda ise yeni teklifleri değerlendirecek.

Geçen sezon Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, çıktığı 45 mücadelede 14 gol 6 asistlik katkıda bulundu.