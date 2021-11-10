Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kalesini Berke Özer koruyacak
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe'de kaleyi, Altay Bayındır'ın yokluğunda Berke Özer koruyacak.
Süper Lig'in 13. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. 21 Kasım Cumartesi 19.00'da Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve ameliyat geçiren Altay Bayındır'ın yokluğunda kale Berke Özer'e emanet olacak.
Genç file bekçisi, Yukatel Kayserispor maçının ardından bel ağrısı şikayetiyle Ümit Milli Takım’a gidememişti. Yapılan kontrollerin ardından Berke’nin sakatlığının ciddi olmadığı, dinlenme ve tedavi ile derbiye kadar hazır hale geleceği öğrenildi.
Berke Özer, bu sezon 2'si 90 dakika olmak üzere 3 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Alanyaspor ile Kadıköy'de oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta sarı-lacivertlilerin formasını giyen Berke Özer, 2-1'lik Konyaspor yenilgisinde de sakatlanan Altay Bayındır'ın yerine 72. dakikada kaleye geçti.
21 yaşındaki file bekçisi 12. haftada 2-2 biten Yukatel Kayserispor maçında görev yaptı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Vekili topa tutup istifa etti
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı