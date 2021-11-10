Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kalesini Berke Özer koruyacak

10 Kasım 2021 Çarşamba, 12:36

Süper Lig'in 13. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. 21 Kasım Cumartesi 19.00'da Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve ameliyat geçiren Altay Bayındır'ın yokluğunda kale Berke Özer'e emanet olacak.

Genç file bekçisi, Yukatel Kayserispor maçının ardından bel ağrısı şikayetiyle Ümit Milli Takım’a gidememişti. Yapılan kontrollerin ardından Berke’nin sakatlığının ciddi olmadığı, dinlenme ve tedavi ile derbiye kadar hazır hale geleceği öğrenildi.

Berke Özer, bu sezon 2'si 90 dakika olmak üzere 3 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Alanyaspor ile Kadıköy'de oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta sarı-lacivertlilerin formasını giyen Berke Özer, 2-1'lik Konyaspor yenilgisinde de sakatlanan Altay Bayındır'ın yerine 72. dakikada kaleye geçti.

21 yaşındaki file bekçisi 12. haftada 2-2 biten Yukatel Kayserispor maçında görev yaptı.