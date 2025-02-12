Anderlechtli Augustinsson'dan Mourinho ve En-Nesyri sözleri

Yayınlanma: 12.02.2025 - 21:12

Güncelleme: 12.02.2025 - 21:12

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht'te savunma oyuncusu Ludwig Augustinsson, Ülker Stadı'nda çok iyi bir atmosferde maça çıkacaklarını belirtti.

Karşılaşmaya hazır olduklarını dile getiren Augustinsson, "Çok iyi bir atmosfer olacağını biliyoruz. Genel olarak güçlü bir atmosfer olacak. Ama biz bu konuya nasıl yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bizim sahamızda da böylesine bir atmosfer var, biz alışığız." ifadelerini kullandı.

"EN-NESYRI 3 METREYE YAKIN ZIPLAYABİLİYOR"

Sevilla'da birlikte forma giydiği Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin hücumda çok etkili isimlere sahip olduğunun farkında olduklarını belirten İsveçli oyuncu, şöyle devam etti:

"En iyi seviyemizde oynamamız gerekecek. En-Nesyri çok iyi oyuncu. Rakibin çok önemli forvetleri var. En-Nesyri'nin çok iyi şutları var. Ceza sahası içinde çerçeveyi bulabiliyorlar. 3 metreye yakın zıplayabilen bir oyuncu kendisi. Sakin olmamız lazım. Bu turda 2 maç oynayacağız ve turu geçmek için en iyi seviyemizde olmak zorundayız."

"MOURINHO'YU İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

Kariyerinde ilk kez Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir takıma karşı forma giyeceğini anlatan Augustinsson, şunları kaydetti:

"Mourinho'ya büyük saygım var. Başarılarını izleyerek büyüdüm. Futbol tarihinin en önemli antrenörlerinden, hayran olduğumuz bir insan. Kazanmak için her şeyi yapacaktır. Kazanmayı seven bir isim. Büyük saygıyı hak ediyor ve ben de ona büyük saygı duyuyorum."