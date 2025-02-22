Anderlecht'ten resmi açıklama geldi! Fenerbahçe maçı sonrası men!
Anderlecht, Fenerbahçe ile oynanan maçının durmasına neden olan taraftarların tespit edilerek men cezasına çaptırılacağını duyurdu.
Anderlecht Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile yaptıkları play-off turu rövanş maçının durmasına neden olan taraftarların tespit edilerek men cezasına çaptırılacağını duyurdu.
Belçika temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında çıkan olaylara karışan taraftarların davranışlarının mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp, 23 Şubat Pazar günü Union ile oynanacak maç için N5 bölümünü kapatma kararı almış olup, olaya karışan kişilerin gelecek müsabakalara katılmasını yasaklamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Olaya karışan tüm kişiler polisle iş birliği içinde tespit edilecek ve stadyumdan men edilecektir."
Etiketler: #Anderlecht #fenerbahçe #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan derbi güvencesi!
- 12 Dev Adam, ikincilik için İzlanda deplasmanında
- Fatih Terim’den romantik paylaşım!
- Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışında ikinci oldu
- Galatasaray'da Günay, Muslera'yı geçti!
- Can Öncü, Avustralya'da 5. oldu
- Anderlecht'ten resmi açıklama geldi!
- Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması!
- Konyaspor'dan, Kayserispor maçı talebi!
- Arda Turan: 'Kolay günler bizi beklemiyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- SPK'den kritik açıklama
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
- Kürşad Zorlu'yla ilgili dikkat çeken iddia
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!