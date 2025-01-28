Anderson Talisca: 'Yaptıkları karşılama çok özeldi'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 21:56

Güncelleme: 28.01.2025 - 21:56

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, kendisini 1.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu’na röportaj verdi.

Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, şu açıklamaları yaptı: “Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim.

Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz.

Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti.

Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak.”