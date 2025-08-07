Olaigbe’yi alarak sol kanat problemini çözen Trabzonspor’da yeni transfer hedefi orta saha oldu. Fırtına, bu doğrultuda gözünü Andre Almeida'ya dikti. Peki, Andre Almeida kimdir? Andre Almeida kaç yaşında, nereli? Andre Almeida Trabzonspor'a mı geliyor?

ANDRE ALMEIDA KİMDİR?

Andre Almeida, 30 Mayıs 2000'de Portekiz'de doğdu. Futbolculuk kariyerine Vitória Guimarães'in altyapısında başlamış ve burada profesyonel sözleşme imzalayarak futbol hayatına adım atmıştır

ANDRE ALMEIDA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Andre Almeida, profesyonel futbol kariyerine Vitória Guimarães'de başlamış ve burada dikkatleri üzerine çekmiştir. 2022 yılında İspanyol kulübü Valencia CF'ye transfer olan Almeida, burada La Liga'da forma giymeye başlamıştır. Valencia'nın 10 numaralı oyuncusu olarak takımda önemli bir rol üstlenmiştir.