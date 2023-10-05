Andre Onana'dan Altay Bayındır'a kötü haber: Kararı bekleniyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 18:16

Güncelleme: 05.10.2023 - 18:16

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yaz transfer döneminde Inter'den kadrosuna kattığı Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası için karar aşamasında.

ESPN'de yer alan haberde 27 yaşındaki kalecinin 2024'ün Ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takım formasını giymek istemediği belirtildi.

Haberde, Onana'nın bu sezon sadece Manchester United'a odaklanmak istediği ve milli takımda görev yapmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Onana, daha önce teknik direktör Rigobert Song'la yaşadığı sorunların ardından milli takımı bırakmış, Kamerun Futbol Federasyonu'nun baskısı sonrasında takıma dönmeyi kabul etmişti.

ERIK TEN HAG'DAN ONANA'YA DESTEK

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki Galatasaray maçının ardından Andre Onana'yı güvendiğini yineledi.

Takım olarak bundan daha iyisini yapabileceklerinin farkında olduğunu ve bunun için çaba harcayacaklarını kaydeden Ten Hag, kaleci Andre Onana'nın performans düşüklüğüne ilişkin yapılan eleştirilere ise şu yanıtı verdi, "Onana iyi bir kaleci. Bize gelmeden önce, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final deneyimlerini yaşayan birisi. Dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahibiz. Bunu zaten gösterdi. Çıktığı maçlarda harika özelliklerini sergiledi. Karakteri de düzgün, hata yapsa bile asla pes etmez. Ondan memnunum."