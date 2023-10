Altay Bayındır'dan 'Galatasaray'da oynar mısın?' sorusuna cevap

Yayınlanma: 02.10.2023 - 20:55

Güncelleme: 02.10.2023 - 21:17

Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR"

Galatasaray'ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyleyen Altay Bayındır, "Güzel ve değişik bir duygu. Kendi ülkenin takımıyla oynuyorsun. Sen de ülkeni temsilen böylesine büyük bir camianın oyuncususun güzel bir duygu. Ben de onları misafirperver bir şekilde karşılayacağım. Tabii ki benim şu an renkleri uğruna savaş verdiğim bir takım var ama benim için her zaman ülkemin takımının oyuncuları değerlidir. Herhangi bir ayrım yapmam. Her zaman başımın üstünde yerleri var. Ama sahaya çıktığımız zaman biz de kazanmak için mücadele vereceğiz. Orada arkadaşlarım var zaten hepsiyle konuşuyoruz. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir maç olur. Zaten Galatasaray camiasının da beni orada güzel karşılayacağına eminim." dedi.

LIVAKOVIC YORUMU

"Transferle ilgili çok bir bilgim yoktu ama ben ayrıldıktan sonra bir kaleci alınması gerekiyordu. Livakovic çok iyi bir kaleci. Dünya Kupası'nda güzel işler yaptı. Fenerbahçe taraftarıyla beraber mutlu olsun güzel günler yaşasınlar inşallah."

JORGE JESUS'A ELEŞTİRİ

"Yeni bir hoca takıma geldiği zaman farklı bir sistemle oynayan bir hoca ise eğer, bu durum bazen diğer takımların çözemediği bir sistem olabiliyor ve bu sistem işe yarıyor. Çünkü takımlar senin ne yaptığını bilmiyor, rakip takım gelip senin antrenmanını izlemiyor. Hocanın kendi sistemini, rakipler analiz etseler bile tam anlamıyla algılayamamış olabilirler. Dünya Kupası'na kadar biz çok maç oynadık. Bazı takımlar bize forvetsiz ve sadece kanat oyuncularıyla çıktı. Çözümlendiğin zaman artık bir şeyleri değiştirmen gerekiyor ki rakip takımın sana karşı yaptığı taktik onların kafasını karıştırmalı. Dünya Kupası sonrası bizim aynı oyun stilimizin devam etmesi, diğer takımların bizim sistemimizin çözmemesinin sıkıntısını yaşadık."

"GALATASARAY'DA OYNAR MISIN?"

Altay Bayındır açıklamasında 'Galatasaray'da oynar mısın?' sorusuna da cevap verdi.

Bayındır, "Ben profesyonel oyuncuyum. Her olaya profesyonel yaklaşırım. Fenerbahçe'nin yeri bende bambaşka ama sonuçta bizler profesyonel oyuncularız, hayatımıza o şekilde bakmamız gerekiyor" cevabını verdi.