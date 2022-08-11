Andrea Belotti kimdir, kaç yaşında? Andrea Belotti maaşı ne kadar?
İtalyan milli takım futbolcusu Andrea Belotti, transfer döneminde en çok ismi geçen futbolcularından biri. Farklı takımlarla ismi geçen Belotti'nin kim olduğu ise futbol camiası tarafından epey merak ediliyor. İşte, Andrea Belotti kimdir, kaç yaşında? Andrea Belotti maaşı ne kadar?
1 Temmuz tarihinde Torino'dan ayrılan Andrea Belotti, Süper Lig takımlarının radarına giren oyunculardan biri. Gündemden düşmeyen oyuncuyla alakalı merak edilenleri, Cumhuriyet okurları için derledik. İşte ayrıntılar...
ANDREA BELOTTİ KİMDİR?
Andrea Belotti, 20 Aralık 1993 Calcinate doğumlu İtalyan millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Torino FC'de oynamaktadır. 28 yaşındaki oyuncu, Serie B ekiplerinden Albino Leffe'nin altyapısında futbola başlamıştır. Genç golcü, 2012’de aynı takımda profesyonel olmayı başardı.
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Burada etkili oyunu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2013-14 sezonunda Palermo'ya kiralanmış ve 24 maçta 10 gol kaydedince Ocak 2014'te Palermo'ya transfer olmuştur. 2014-2015 futbol sezonunda oyuncunun bonservis bedeli 5.50 milyon Euro’ya ulaştı. Palermo’daki başarılı futboluyla dikkat çeken Belotti 2015 yılında Torino’ya transfer oldu.Torino takımı adına 212 maçta forma giydi ve 93 gole katkı yaptı.
Kariyerinde toplamda 311 resmi maç oynayan Belotti, 2016 yılından bu yana İtalya Milli Takımı adına da forma giyiyor.
1.81 metre boyundaki Belotti, santrafor mevkinde ter döküyor. Sağ ayak kullanan oyuncu, forvette gösterdiği performansıyla takımların aradığı isim oldu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri, 20 milyon euro olarak biliniyor.
ANDREA BELOTTİ ÖZEL YAŞAMI
Belotti, 2017 yılında TV sunucusu Giorgia Duro ile evlendi. Mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medyadan birbirleriyle olan fotoğraflarını sıklıkla paylaşıyor.
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