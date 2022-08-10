Mbwana Samatta kimdir, kaç yaşında? Mbwana Samatta hangi takıma transfer oldu? Mbwana Samatta istatistikleri...
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı Mbwana Samatta'nın yeni kulübü belli oluyor. Mbwana Ally Samatta kimdir, kaç yaşında? Mbwana Samatta hangi takıma transfer oldu? Mbwana Samatta istatistikleri...
Mbwana Ally Samatta 23 Aralık 1992'de Darüsselam Tanzanya'da dünyaya geldi. Futbola African Lyon alt yapısında başladı. Profesyonel futbola Simba'da adım attı.
2020 yazında 6+0,75 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'deki ilk golünü, 3 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda, Fatih Karagümrük'e attı.
MBWANA ALLY SAMATTA HANGİ KULÜPLERDE OYNADI?
2010-2011- Simba SC
2011-2016- TP Mazembe
2016-2020- Genk
2020-2021- Aston Villa
2020-2021- Fenerbahçe
MBWANA SAMATTA İSTATİSTİĞİ
Kariyeri boyunca 319 maça çıkan Samatta, 113 gol atarken 31 asist yaptı.
MBWANA SAMATTA'NIN KİŞİSEL YAŞAMI
2018'de Genk'ten takım arkadaşı Omar Colley ile birlikte Mekke'ye umreye gitti. Samatta'nın kurucusu olduğu; albinizm hastalarına, engellilere ve savunmasız kişilere yardım eden, kar amacı gütmeyen "Samatta Foundation" adında bir yardım derneği bulunuyor
MBWANA SAMATTA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?
29 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Genk, Samatta'nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Taraftar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Tanzanyalı futbolcunun transferi resmiyet kazanacak.
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