Wout Weghorst kimdir? Wout Weghorst kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:02

Beşiktaş'ın İngiltere'den transfer ettiği Hollandalı golcü Wout Weghorst, geçen ay Burnley'den Beşiktaş'a 1 yıllığına transfer oldu. Yaptığı açıklamalarla Beşiktaş'a olan sevgisini dile getiren oyuncu, zaman zaman aldığı yorumlarla da gündem oluyor. Hollandalı golcü Wout Weghorst'a dair en önemli noktaları Cumhuriyet okurları için derledik. İşte merak edilenler...

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Wout François Maria Weghorst, 7 Ağustos 1992 doğumlu, Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'ta forvet pozisyonunda görev alan Hollandalı profesyonel futbolcudur. 30 yaşındaki Weghorst, 10 yıldır profesyonel olarak futbolculuk yapıyor. Oyuncunun Burnley'deki kontratı 2025 yılına kadar sürecek. 1.97'lik boyuyla dikkat çeken oyuncu, açıklamalarıyla Siyah-beyazlıların gündeminde.

ALT KÜMEDEN DEVLER LİGİNE

Wout Weghorst, futbol kariyerine doğduğu kentin amatör takımlarından NEO Borne'da ter dökerek başladı. Daha sonra Willem II'nin altyapısına dahil olan Weghorst'un A takım ile forma giyemeden Emmen'e transferi gerçekleşti. 2013-2014 sezonuna kadar Emmen forması giyen Weghorst, forvet olarak çıktığı 66 maçta 21 gol attı.

2014-2015 sezonunda Heracles Almelo'ya transfer olan Hollandalı oyuncu burada 73 maça çıktı ve takımına 24 gol 8 asistlik katkıda bulundu. Oyuncu buradaki kariyerinden sonra büyük takımların dikkatini çekti.

Wout Weghorst, 2015-2016 sezonunda 1.5 milyon euro bedelle AZ Alkmaar'a transfer oldu. Daha sonra Bundesliga'nın radarına giren oyuncu, 26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzaladı. Wolfsburg formasıyla da başarılı bir performans yakalayan Weghorst, Almanya'da 144 maça çıktı ve 70 gol, 22 asistlik bir performans gösterdi.

Wolfsburg transferinden sonra Hollanda Millli Takımı'nda ter döken oyuncu 14 maçta toplam 3 golle fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'A DOĞRU