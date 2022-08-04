Andrea Dovizioso'dan emeklilik kararı
MotoGP'de yarışan İtalyan pilot Andrea Dovizioso, San Marino Grand Prix'sinin ardından sporu bırakacağını açıkladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Yamaha takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, San Marino Grand Prix'sinin ardından emekliye ayrılacağını duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından emeklilik kararını duyuran 36 yaşındaki pilot, MotoGP şampiyonasında son yıllarda kuralların çok katılaştığını belirterek, "Aslında 2021 yılından beri emekli olmayı düşünüyordum. Ama Yamaha takımının aracımda yaptığı değişikliklere güvenerek bir sezon daha devam etmeye çalıştım. Durumda bir gelişme olmadı. Aracımda kendimi rahat hissedemiyorum ve takımımdan gelen sınırsız yardıma rağmen gerçek potansiyelimi ortaya koyamıyorum. Bu nedenle San Marino'daki yarışın ardından emekliye ayrılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
MotoGP'de 15 yarıştan zaferle ayrılan ve 62 kez podyuma çıkan İtalyan pilot, bu sezon ise 11 yarışta sadece 10 puan toplayabildi.
2017, 2018 ve 2019 yıllarında MotoGP sürücüler klasmanını İspanyol Marc Marquez'in ardından ikinci sırada tamamlayan Dovizioso, 2004 125cc Dünya Şampiyonası'nda ise birincilik elde etmişti.
Sezonun 14. yarışı San Marino Grand Prix'si, 4 Eylül'de yapılacak.
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