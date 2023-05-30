Andrea Pirlo sahalara geri dönüyor
Karagümrük'teki görevinden ayrılan Andrea Pirlo, yıllar sonra sahalara geri dönüyor.
Barcelona'da futbolu bırakan Gerard Pique'nin düzenlediği özel futbol turnuvasında Andrea Pirlo yeniden sahalara dönecek.
İspanya'da büyük ilgi gören Kings League organizasyonunu düzenleyen Gerard Pique'nin önderliğindeki turnuvada bu hafta Andrea Pirlo yer alacak. 12 takımlı ligde Jijantes FC isimli takımın formasını giyecek olan Pirlo, uzun bir aranın ardından futbol sahasında boy gösterecek.
Yedi kişilik takımlarla oynanan maçlar özellikle sosyal mecralarda büyük ilgi görüyor. Turnuvada daha önce Ronaldinho, Kun Agüero gibi isimler de yer almış ve yüzbinlerce futbolsever maçları Twitch platformu üzerinden canlı izlemişti. Pirlo'nun boy göstereceği Jijantes FC - Pio FC mücadelesi de Kings League Twitch kanalından canlı yayınlanacak.
2017'de MLS ekiplerinden New York City'deyken futbolu bırakan Pirlo 2018'de San Siro'da 45 bin taraftarın önünde jübilesini yapmıştı.
Andrea Pirlo, Karagümrük teknik direktörü olarak geçirdiği sezonun sona ermesine 2 hafta kala görevinden ayrılmıştı.
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