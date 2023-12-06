Andrea Pirlo'dan Barcelona ve Real Madrid itirafı!
Sampdoria Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sampdoria Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınına flaş itiraflar yaptı.
Pirlo yaptığı açıklamada, "Kendime hiçbir zaman sınır koymadım. Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en iyilerden biri olmak istedim. Hep gelişmeye çalıştım. Yetenek her zaman çalışmakla gelişir." dedi.
Real Madrid ile ilgili itiraflarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Calciopoli olayları sonrası Serie A'nın geleceği henüz belli değildi. Real Madrid ile anlaşmıştım ama Milan yönetimi takımın bu olaylardan dolayı ceza almayacağını söyleyince menajerim tekrardan Milan ile anlaştı. Ayrıca, Ibrahimovic'in Milan'a gelme durumu vardı. Sonuç olarak Ibra, Milan'a geldi ve ben de burada kaldım." ifadelerini kullandı.
Barcelona ile ilgili de konuşan Pirlo, "Gamper Kupası sırasında Barcelona'ya transfer olmamı isteyen Guardiola beni ofisine çağırdı ancak transfer gerçekleşmedi." sözlerini sarfetti.
Andrea Pirlo, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi yapmıştı.
Sampdoria'nın başında 17 maça çıkan Pirlo, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
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