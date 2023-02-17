Andrea Pirlo'nun oğlu Torino'da saldırıya uğradı
Fatih Karagümrik Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'nın Torino kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.
Fatih Karagümrik Teknik Direktörü Andrea Pirlo, şok bir haberle saldırdı.
FootMercato'da yer alan habere göre; genç teknik adamın oğlu Nicolo Pirlo, Torino'da kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı.
Genç isim, Instagram'dan yaptığı paylaşımında, bir grup kişinin arabasına saldırdığını, neyse ki kendilerine zarar veremediklerini belirtti.
Nicolo Pirlo açıklamasında, "Bir arkadaşımla arabadaydım ve bir grup kişinin saldırısına uğradım. Arabaya binmek istediler, bunu başaramayınca tekmelemeye başladılar. Neyse ki bizi arabadan çıkaramadılar." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan paylaştıkları görüntüde 4 yüzü kapalı kişinin Pirlo'nun oğlunun bulunduğu araca saldırdığı gözlemleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 'SBK' yanıtı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?