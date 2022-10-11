Andres Iniesta: '1 yıl daha Japonya'da oynayacağım'
İspanyol futbol efsanesi Andres Iniesta, futbol hayatını en az 1 yıl daha Japonya'da devam ettireceğini belirterek açıklamalarda bulundu.
Futbol hayatını Japonya'da devam ettiren Andres Iniesta, 1 yıl daha futbol oynayacağını açıkladı.
İspanyol efsane yaptığı açıklamada Vissel Kobe kulübünde en az 1 yıl daha oynayacağını açıklayarak, "Japonya'da 1 yıl daha oynayacağım ve sonrasında neler olacak bakacağız. Barcelona'ya elbette dönmek isterim, orası benim evim ama teknik direktör veya Sportif Direktör olarak mı şimdiden bilemiyorum. Şu bir gerçek ki ben kendimi hala futbolcu olarak görüyorum" sözlerini kullandı.
Eski takım arkadaşı Xavi'nin yönetimindeki Barcelona'yla ilgili de yorum yapan Iniesta, "Kazanarak takımın güveni yerine geliyor. Buldukları oyun sistemi çok iyi ve kusursuza yakın. Şu ana kadar mükemmel gidiyorlar, bundan sonra da devamını getireceklerine inanıyorum" diye konuştu.
38 yaşındaki Andres Iniesta, bu sezon Vissel Kobe formasıyla çıktığı toplam 25 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağlayarak 1585 dakika görev yaptı.
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