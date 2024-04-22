Andrew Cole ve John Terry, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi

Eski İngiliz futbolcular Andrew Cole ve John Terry, İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 18:05
Andrew Cole ve John Terry, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi
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Organizasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig'de 5'er şampiyonluk yaşayan Cole ve Terry'nin Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

Newcastle United, Manchester United, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City, Portsmouth ve Sunderland gibi takımlarda oynayan Cole, 414 maçta attığı 187 golle Premier Lig tarihinin en skorer 4. futbolcusu oldu. Newcastle United formasıyla 1993-94 sezonunda gol kralı olan Cole, 5 şampiyonluğun tamamını 1995'te imza attığı Manchester United'da yaşadı.

Beş şampiyonlukla Chelsea'nin en başarılı kaptanı Terry ise Premier Lig'de takımı en fazla maçta gol yemeyen (214) savunma oyuncusu unvanını elde etti. Terry, 492 maçta bulduğu 41 golle ligin en skorer savunma oyuncusu da oldu.

Bu arada Şöhretler Müzesi'ne seçilen isimlerin sayısı 24'e çıktı. 2021'de Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard, David Beckham, Steven Gerrard, 2022'de Wayne Rooney, Patrick Vieira, Sergio Aguero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Ian Wright, geçen yıl Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Tony Adams, Petr Cech ve Rio Ferdinand, bu sene ise Andrew Cole ve John Terry'nin yanı sıra Ashley Cole bu onura layık görüldü.


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