Andriy Shevchenko: "Ukrayna'yı ve çocukları kurtarın"

11 Mart 2022 Cuma, 19:14

Ukraynalı eski oyuncu Andriy Shevchenko, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ile ilgili konuştu.

Shevchenko yaptığı açıklamada, "İki hafta önce Rusya ülkeme karşı bir savaş başlattı. Son günlerde durum iyice kötüleşti. Yüzlerce masum çocuğu öldürüyorlar." dedi.

Çocuklar için yardım çağrısında bulunan Ukraynalı, "Size Mariupol'den 6 yaşındaki Tatiana hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Annesi gibi o da susuzluktan öldü. Çocuklar barışı ve yaşamı hak ediyor. Ukrayna'yı ve çocukları kurtarın." ifadelerini kullandı.