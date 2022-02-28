Andriy Yarmolenko'dan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağış
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Ukraynalı futbolcusu Andriy Yarmolenko, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında ülkesinin silahlı kuvvetlerine bağışta bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında spor dünyasından da Ukrayna'ya destek gelmeye devam ediyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular arasında yer alan ve kaptanlık görevini üstlenen Andriy Yarmolenko da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 75 bin Sterlin bağışta bulundu.
TARAFTARLARDAN DESTEK
Öte yandan pazar günü oynanan Wolverhampton maçının kadrosuna dahil edilmeyen 32 yaşındaki futbolcuya, West Ham United taraftarlarından ve takım arkadaşlarından da destek geldi.
Takım arkadaşları maç öncesinde ısınma hareketlerini Yarmolenko'nun isminin yazılı olduğu formalarla yaptı. Ayrıca takım arkadaşlarından Declan Rice da seremonide Yarmolenko formasıyla poz verdi. Bunun yanı sıra stadyumun dışında bulunan ekranlarda ve stadyum içindeki bazı bölgelerde 'Yarmolenko ve Ukrayna halkına sevgi ve dua gönderiyoruz' yazıları yer aldı.
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