Roman Abramovich'ten Rusya-Ukrayna görüşmelerine destek

28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:25

Rus iş insanının sözcüsü, Abramovich'in görüşmelere yardım ettiğini açıkladı.

Ntvspor'un aktardığına göre, Abramovich'in sözcüsü, "Ukrayna tarafının Roman Abramovich'ten destek almak için temasa geçtiğini ve o zamandan beri yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında taraflar arasında ilk görüşme yapıldığı kaydedildi. İki ülke heyetlerinin Belarus'taki sınırda bir araya geldiği ve görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı.

İsrail merkezli Jerusalem Post, Roman Abramovich'in şu anda Belarus'ta olduğunu aktardı ancak kendisinin görüşmede yer alıp almadığının net olmadığı belirtildi.

UKRAYNALI YÖNETMEN DOĞRULADI

İki kez Oscar'a aday gösterilen Ukraynalı yönetmen Alexander Rodnyansky de Abramovich'in müzakereler için öncü olduğunu doğruladı.

Rodnyansky demecinde "Ukrayna tarafının barışçıl bir çözüm bulma konusunda kendilerine yardım etmeye istekli birini bulmaya çalıştığını söyleyebilirim. Yahudi topluluğu aracılığıyla yardım için Roman Abramovich'e ulaştılar. Abramovich barışçıl bir çözüm için destek vermeye çalışıyor. Roman Abramovich'in etkisi sınırlı olsa da, yanıt veren ve denemeyi üstlenen tek kişi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin personeliyle bizzat temas halindeyim ve onun çabaları için minnettar olduklarını biliyorum" dedi.

İngiltere'de İşçi Partisi'nden birkaç milletvekili Abramovich'in yaptırıma tabi tutulması için çağrıda bulundu ancak kendisine şimdilik böyle bir önlem uygulanmadı. Roman Abramovich, Chelsea kulübünün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.