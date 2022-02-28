THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını 15 Mart'a kadar iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren iptal ettiği Ukrayna ve Moldova uçuşlarının iptal süresini uzattı.
THY'den yapılan açıklamada, Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiğini 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcuların bilet değişiklik ve iade haklarının tanımlandığını duyuruldu.
Havayolu şirketi bu iki ülke dışında Soçi (Rusya), Rostov (Rusya) ve Minsk (Belarus) uçuşlarını da 2 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.
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