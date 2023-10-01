Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:48

Güncelleme: 01.10.2023 - 17:48

Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur'un baş antrenörü Ange Postecoglou'nun yaşamı araştırılıyor. Başarılı antrenörün görev yaptığı takımlar, hayatı ve başarıları merak edilen konular arsında. Peki, Ange Postecoglou kim, nereli, kaç yaşında? Ange Postecoglou hangi takımlarda görev yaptı? İşte ayrıntılar...

ANGE POSTECOGLOU KİMDİR?

Angelos Postecoglou 27 Ağustos 1965 tarihinde Yunanistan'da doğdu. Defans pozisyonunda görev yapan Avustralyalı millî futbolcu, Tottenham'da teknik direktörlük yapıyor.

Yunanistan'da doğan Postekoglou, beş yaşından itibaren Melbourne'de büyüdü. Oyuncu olarak kulüp kariyerinin çoğunu South Melbourne Hellas'ta defans oyuncusu olarak geçirdi ve 1980'lerin sonunda Avustralya milli takımı için dört maç oynadı. 1996'da South Melbourne Hellas'ta menajerliğe başladı ve iki kez Ulusal Futbol Ligi'ni ve 1999'da OFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Daha sonra 17 yaş altı ve 20 yaş altı milli takımlarını yönetti.

ANGE POSTECOGLOU'NUN KARİYERİ...

Postecoglou, A-League'de Brisbane Roar ve Melbourne Victory takımlarını yönetti ve Brisbane Roar ile 2011'de Premiership'i, 2011 ve 2012'de de Championship'i kazandı. 2013-2017 yılları arasında üst düzey erkek milli takım menajerliği yapan Postecoglou, 2015 yılında AFC Asya Kupası'nı kazandı ve 2014 FIFA Dünya Kupası'na katıldı. Yokohama F. Marinos ile 2019'da J1 Ligi'ni kazandı ve ardından Celtic ile iki sezonda beş kupa (iki lig şampiyonluğu dahil) kazandı. 2023'te Tottenham Hotspur'un baş antrenörü oldu.

Postecoglou 1986 ve 1988 yılları arasında Avustralya'yı dört kez üst düzey seviyede temsil etti. Bundan önce 1985 yılında Avustralya'yı gençler düzeyinde temsil etti.

ANGE POSTECOGLOU'NUN ÖZEL HAYATI

Postecoglou, Avustralya Futbol Ligi'ndeki Carlton Futbol Kulübü'nün menajerliğini yaptığı dönemde South Melbourne'de pazarlama müdürü olarak çalışan Georgia ile evlendi. Birlikte James, Max ve Alexi adında üç oğulları var.