Angel Di Maria Torino'ya geldi

Juventus'un yeni transferi Angel Di Maria, imza için Torino şehrine geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:09
Angel Di Maria Torino'ya geldi
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Serie A devi Juventus, Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria'yla imzalıyor.

Kulübün resmi kanallarından 34 yaşındaki Di Maria'nın Torino'ya geldiği anlar paylaşıldı. Arjantinli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

7 yıl PSG forması giyen Di Maria, sözleşmesinin sona ermesi sonrası Fransız ekibine veda etmişti.

Arjantinli deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon PSG ile çıktığı 31 maçta 5 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.


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