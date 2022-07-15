Angelo Dominik Caloiaro Galatasaray'da!

Galatasaray NEF, İtalyan asıllı ABD'li uzun forvet Angelo Dominik Caloiaro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 21:11
Angelo Dominik Caloiaro Galatasaray'da!
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Galatasaray NEF, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak İtalyan asıllı Amerikalı uzun forvet Angelo Dominik Caloiaro ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

"Galatasaray Nef, 203 cm boyundaki İtalyan asıllı Amerikalı uzun forvet Angelo Dominik Caloiaro ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Son 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması ile mücadele eden Angelo Caloiaro gelecek sezon parçalı formamız ile kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.


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