Angelo Dominik Caloiaro Galatasaray'da!
Galatasaray NEF, İtalyan asıllı ABD'li uzun forvet Angelo Dominik Caloiaro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray NEF, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak İtalyan asıllı Amerikalı uzun forvet Angelo Dominik Caloiaro ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklamada:
"Galatasaray Nef, 203 cm boyundaki İtalyan asıllı Amerikalı uzun forvet Angelo Dominik Caloiaro ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Son 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması ile mücadele eden Angelo Caloiaro gelecek sezon parçalı formamız ile kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.
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