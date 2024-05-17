Angers Ligue 1'e yükselen ikinci takım oldu
Fransa Ligue 2 karşılaşmasında Angers ağırladığı Dankerque ile golsüz berabere kaldı ve Ligue 1'e yükseldi.
Fransa Ligue 2'de sezon biterken Ligue 1'e yükselen ikinci takım belli oldu.
Ligin son haftasında sahasında Dankerque ile golsüz berabere kalan Angers, Saint-Etienne'nin deplasmanda 2-1 mağlup olmasıyla adını Auxerre ile birlikte Ligue 1'e yazdıran ikinci takım oldu.
Fransa Ligue 1'e yükselecek üçüncü takım Saint-Etienne ile Rodez-Paris eşleşmesinin galibi olacak.
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