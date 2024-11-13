Ankara Keçiörengücü Erkan Sözeri'yi açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Erkan Sözeri getirildi.

Ankara Keçiörengücü Erkan Sözeri'yi açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 21:28

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu.

Başkent ekibinde görevine son verilen Ersan Parlatan'ın yerine Erkan Sözeri getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

Ankara Keçiörengücü, 12 haftanın geride kaldığı ligde 15 puanla 14. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Ankara Keçiörengücü #Erkan Sözeri
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