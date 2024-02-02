Ankara'da gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Ligi 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'ndaki maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Sivasspor'un 60. dakikada Rey Manaj ile bulduğu bir gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 29, Sivasspor 30 puana yükseldi.
Ankaragücü, ligde gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak.
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