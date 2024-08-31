Ankara'da kazanan çıkmadı!
Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Keçiörengücü 18. dakikada Halil Can Aydın ile öne geçti. Boluspor, bu gole 39. dakikada Khouma Babacar ile cevap verdi.
Ankara Keçiörengücü, 25. dakikada Malaly Dembele ile bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükseldi.
Keçiörengücü ligde gelecek hafta Adanaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Kasımpaşa evine galibiyetle dönüyor!
- Hull City, galibiyete hasret kaldı!
- Konya'da gol sesi çıkmadı!
- Brendtford, evinde Southampton'ı rahat geçti!
- Temsilcilerimizin Avrupa'da fikstürü açıklandı!
- Bournemouth muhteşem geri dönüşe imza attı!
- Ankara'da kazanan çıkmadı!
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Rick Karsdorp, PSV'ye transfer oldu!
- FIFA'dan ırkçılık için yeni karar
En Çok Okunan Haberler
-
- Amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla uyuştu
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Erdoğan'ın danışmanından muhalif kesimlere tehdit
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- Savcılık tüm aile fertleri için talimat verdi
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!
- 'Protokolde ağırlanması kabul edilemez'
- Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyor...
- 'İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz'