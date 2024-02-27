Ankara'da maç sonu gergin anlar!
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü maçından sonra Kazımcan Karataş ile kısa süren bir gerginlik yaşadı.
Ankaragücü ile Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldiği maçın son bölümünde tansiyon yükseldi.
Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde ile Ankaragücü'nden Pedrinho, uzatmanın son dakikasında tartışma yaşadı. İki takım futbolcuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Oosterwolde ve Pedrinho, pozisyon sonrası sarı kart gördü.
Maçın bitiş düdüğü sonrası ise Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü'nden Kazımcan Karataş ile kısa süren bir tartışma yaşadı.
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