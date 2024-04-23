Ankara'da sessiz gece! Final biletinin sahibi İstanbul'da belli olacak...

Yayınlanma: 23.04.2024 - 22:30

Güncelleme: 23.04.2024 - 22:30

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

Eryman Stadyumu'nda oynanan mücadele iki tarafın da kontrollü bir oyunu tercih etmesiyle golsüz beraberlik ile sonuçlandı ve turun ikinci maçı öncesi iki takım da final iddiasını sürdümüş oldu.

Yarı finalin ikinci maçı 7 Mayıs Salı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve kazanan taraf Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olacak.

Finale yükselen ekip, Türkiye Kupası'na ulaşmak için Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.