Ankaragücü ile Adana Demirspor puanları paylaştı
Ankaragücü, Süper Lig'in ikinci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Adana Demirspor, 26. dakikada Mbaye Niang'ın penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, 42. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle eşitliği sağladı.
ANKARAGÜCÜ PUANLA TANIŞTI
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, bu sezonun ilk puanı aldı. Adana Demirspor ise ilk kayıplarını yaşadı ve puanını 4 yaptı.
Adana Demirspor, hafta içinde Genk ile Konferans Ligi'nde karşılaştıktan sonra ligde Beşiktaş'ı ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Yargı kararını verdi...
- Bakanlıktan açıklama geldi