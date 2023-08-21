Ankaragücü ile Adana Demirspor puanları paylaştı

Ankaragücü, Süper Lig'in ikinci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 23:15
Ankaragücü ile Adana Demirspor puanları paylaştı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor, 26. dakikada Mbaye Niang'ın penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, 42. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle eşitliği sağladı.

ANKARAGÜCÜ PUANLA TANIŞTI

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, bu sezonun ilk puanı aldı. Adana Demirspor ise ilk kayıplarını yaşadı ve puanını 4 yaptı.

Adana Demirspor, hafta içinde Genk ile Konferans Ligi'nde karşılaştıktan sonra ligde Beşiktaş'ı ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.


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