Galatasaray, Molde maçı kamp kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroya Kerem Demirbay eklenirken, yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 16:20
Galatasaray, Molde maçı kamp kadrosunu UEFA'ya bildirdi
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Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızlı takım, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay'ı ekledi.

Galatasaray'da yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech listede yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.


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