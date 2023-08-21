Adı Galatasaray ile anılıyordu: Suudi Arabistan'dan Rodrigo de Paul için 32 milyon Euro

Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'nin, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid forması giyen Arjantinli futbolcu Rodrigo de Paul için transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 20:03
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Suudi Arabistan'dan Rodrigo de Paul için 32 milyon Euro
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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin, Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul için temasta bulunduğu aktarıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Ahli, 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibine 32 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Rodrigo de Paul (sağda)

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Suudi Arabistan ekibinin Rodrigo de Paul ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

2021 yazında 35 milyon Euro'ya Udinese'den Atletico Madrid'e transfer olan Arjantinli yıldız, Madrid ekibiyle toplam 88 maça çıktı toplam 7 gol 10 asist kaydetti.

İspanyol basını daha önce, Rodrigo de Paul ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtmişti.


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