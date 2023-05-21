Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor veda etti! Ümraniyespor 1 - 2 MKE Ankaragücü (Maç sonucu)

Yayınlanma: 21.05.2023 - 18:16

Güncelleme: 21.05.2023 - 18:18

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

MKE Ankaragücü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ankara temsilcisinin gollerini 18. dakikada K. Malcuit ve 71. dakikada Milson kaydetti.

Ümraniyespor adına tek golü ise 25. dakikada Umut Nayir penaltıdan attı. Mücadeleye hakem Mete Kalkavan'ın verdiği karar damgasını vurdu.

Maçın 29. dakikasında Ankaragücü gol sevinci yaşadı ancak hakem Mete Kalkavan, öncesinde düdük çalarak Ümraniyesporlu oyuncunun topa elle temas ettiğini belirterek penaltı verdi ve golü geçersiz saydı.

VAR uyarısı sonrası pozisyonu kontrol eden hakem Mete Kalkavan penaltı kararını iptal etti. Düdük golden önce çalındığı için de Ankaragücü'nün golü de geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 39'a yükselterek 12. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 27 puan ile Süper Lig'e veda etti.