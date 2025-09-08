Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

8.09.2025 22:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Trendyol 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. Sayın Kaplan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Nesine 2. Lig'in ilk 3 haftasında Beyaz Grup'ta 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.

İlgili Konular: #MKE Ankaragücü #mustafa kaplan #TFF 2. Lig Beyaz Grup

İlgili Haberler

Kulübünden izinsiz başka takıma transfer oldu: Ankaragücü'nden Renaldo Cephas açıklaması!
Kulübünden izinsiz başka takıma transfer oldu: Ankaragücü'nden Renaldo Cephas açıklaması! TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, 25 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Renaldo Cephas'ın kulüpten izinsiz bir şekilde başka bir takıma transfer olduğunu açıkladı.
Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu!
Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu! TFF 1. Lig'de sezon sonunda küme düşen MKE Ankaragücü'nde, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda tek aday olan Gazi Ercüment Tekin kulübün yeni başkanı oldu.
MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile devam kararı aldı
MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile devam kararı aldı Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.