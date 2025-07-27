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Kulübünden izinsiz başka takıma transfer oldu: Ankaragücü'nden Renaldo Cephas açıklaması!

Kulübünden izinsiz başka takıma transfer oldu: Ankaragücü'nden Renaldo Cephas açıklaması!

27.07.2025 23:39:00
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AA
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Kulübünden izinsiz başka takıma transfer oldu: Ankaragücü'nden Renaldo Cephas açıklaması!

TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, 25 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Renaldo Cephas'ın kulüpten izinsiz bir şekilde başka bir takıma transfer olduğunu açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolcuları Renaldo Cephas'ın bilgi ve onayları olmadan Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır" denildi.

Jamaikalı oyuncu 2023 yılının ağustos ayında Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'den transfer edilmişti.

 

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