Ankaragücü Tolunay Kafkas ile ilk galibiyetini aldı!
MKE Ankaragücü, ligde sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Başkent ekibinin başında ikinci lig maçına çıkan Tolunay Kafkas, ilk galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Başkent ekibi 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Lamine Diack, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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