Ankaragücü Tolunay Kafkas ile ilk galibiyetini aldı!

MKE Ankaragücü, ligde sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Başkent ekibinin başında ikinci lig maçına çıkan Tolunay Kafkas, ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 18:35
Ankaragücü Tolunay Kafkas ile ilk galibiyetini aldı!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Başkent ekibi 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Lamine Diack, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


MKE Ankaragücü Tolunay Kafkas istanbulspor Spor Toto Süper Lig süper lig

En Çok Okunan Haberler