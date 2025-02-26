Ankaragücü ve Alanyaspor birlikte kupaya veda etti!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Ankaragücü ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Mustafa Dalcı'nın ekibi Ankaragücü ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Alanyaspor'un golünü 48. dakikada Sergio Cordova atarken, Ankaragücü'nün golünü 66. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü grubu 2 puanla 6. sırada tamamlarken, Alanyaspor 4 puanla 3. sırada tamamladı.
İskenderunspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1, Trabzonspor'un da Çaykur Rizespor'u 5-2 yenmesinin ardından Ankaragücü ve Alanyaspor kupaya veda etmiş oldu.
Etiketler: #ankaragücü #Alanyaspor #ziraat türkiye kupası
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