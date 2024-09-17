Ankaragücü yeni teknik direktörü Kenan Koçak oldu!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Kenan Koçak'ın getirildiğini açıkladı. Ankaraücü, Kenan Koçak'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Cihat Arslan'la yollarını ayıran MKE Ankaragücü yeni teknik direktörünü duyurdu.
Ankaragücü'nden yapılan açıklamada Kenan Koçak'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Hoş Geldin Kenan Koçak. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Kenan Koçak son olarak A Milli Takım'da Stefan Kuntz'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.
ANKARAGÜCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Trendyol 1. Lig'de bu sezon Ankaragücü 5 maçta 2 galibiyet elde etti. Başkent ekibi 3 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
2 galibiyetle 6 puan toplayan Ankaragücü ligde 13. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Kenan Koçak #MKE Ankaragücü #transfer #Trendyol 1. Lig
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