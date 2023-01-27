Ankaragücü'nde Tomasz Kedziora transferi iptal oldu!
MKE Ankaragücü, Tomasz Kedziora'nın transferini kulübüyle anlaşamayınca gerçekleştiremedi.
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora'nın transferini kulübü Dinamo Kiev'le anlaşamadığı için tamamlayamadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci transfer dönemi kadro planlamamız kapsamında, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora'nın kulübümüze transferine dair Dinamo Kiev Kulübü ile görüşmelere başlanmış, kulüpler arasında oluşan pürüzler giderilemediğinden anlaşma sağlanamamıştır." denildi.
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