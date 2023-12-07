Ankaragücü'nden kupada sürprize yer yok!
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü evinde İskenderunspor'u 3-1 yenerek üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü evinde Koray Palaz'ın yönetimindeki İskenderunspor ile karşılaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Ankaragücü 3-1 kazanırken goller; 16. dakikada penaltıdan Riad Bajic, 68. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75. dakikada Anastasios Chatzigiovanis'ten geldi.
Konuk ekip İskenderunspor'un tek golünü ise 22. dakikada Kutay Yokuşlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst tura çıkan taraf Ankaragücü olurken, İskenderunspor kupaya veda etti.
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