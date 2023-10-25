Antalya Büyükşehir Belediyespor evinde kazanmasını bildi!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol evinde KP Tany Brno'yu mağlup etti.
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu üçüncü hafta maçında Çekya temsilcisi KP Tany Brno'yu 79-77 yendi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 27-17 önde geçen ekibi Çekya temsilcisi, soyunma odasına da 45-36 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 58-54 önde giren konuk takım, Antalya ekibinin son çeyreğin son saniyelerdeki ataklarına engel olamadı.
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, salondan 79-77 galip ayrıldı.
Antalya temsilcisinde başantrenör Selen Erdem ve oyuncular, gruptaki ikinci galibiyetlerini elde etmelerinin ardından sevinçlerini taraftarla paylaştı.
Salon: Antalya
Hakemler: Gellert Kapitany (Macaristan), Teo Miletic (Hırvatistan), Ilias Karpanos (Yunanistan)
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 31, Bone 27, Günesh Karaoğlan 9, Arzu Özdemir 11, Özge Kavurmacıoğlu, Delic 1, Helin Boybeyi
KP Tany Brno: Svatonova 11, Kopecka 5, Malikova 2, Sotolova 9, Dudackova 10, Hynkova 10, Kopecka 10, Galickova 20
1. Periyot: 17-27
Devre: 36-45
3. Periyot: 54-58
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