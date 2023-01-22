Antalya, Çankaya'yı tek sayı farkla geçti!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 77-76 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 77-76 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Göksun Öz, Haldun Çoban, Mehmet Burak Anlatıcı
Çankaya Üniversitesi: Zellous 13, Ayşe Cora 11, Gülse Uğur, Melike Yalçınkaya, Gizem Tüzün, Fatma Cengizhan, Tuğba Oral 5, Egbo 24, Harris 23
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 22, Yağmur Yıldız 5, Fitzgerald 32, Wallace 9, Melike Bakırcıoğlu 2, İlknur Dumlu, Tuğçe Murat, Helin Boybeyi 7
1. Periyot: 17-18
Devre: 47-36
3. Periyot: 63-62
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