Antalya, Çankaya'yı tek sayı farkla geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 77-76 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 18:54
Antalya, Çankaya'yı tek sayı farkla geçti!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 77-76 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Göksun Öz, Haldun Çoban, Mehmet Burak Anlatıcı

Çankaya Üniversitesi: Zellous 13, Ayşe Cora 11, Gülse Uğur, Melike Yalçınkaya, Gizem Tüzün, Fatma Cengizhan, Tuğba Oral 5, Egbo 24, Harris 23

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 22, Yağmur Yıldız 5, Fitzgerald 32, Wallace 9, Melike Bakırcıoğlu 2, İlknur Dumlu, Tuğçe Murat, Helin Boybeyi 7

1. Periyot: 17-18

Devre: 47-36

3. Periyot: 63-62


Çankaya Üniversitesi Antalya Toroslar Basketbol ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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