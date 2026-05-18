Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgarı esti

Geçtiğimiz senelerde tek etaplı olarak düzenlenen yarışlar bu yıl iki etaplı olarak organize edildi. Yarışların ilk etabı 16 Mayıs Cumartesi günü Kemer’den, ikinci etabı ise 17 Mayıs Pazar günü Antalya’dan başladı. Yarışın startı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından verildi. Türkiye Yelken Federasyonu’nun programında da yer alan Coral Cup 2026’daki rekabetin sonucunda;

A kategorisinde “Sasuke” isimli yatla Ahmet Us kaptanlığındaki ekip,

B kategorisinde “Moana” isimli yatla Halil Serdar Değerli ve ekibi,

C Destek kategorisinde “Ayzek” isimli yatla Burak Akpınar ve ekibi,

DSport kategorisinde ise “Mytos” isimli yatla Orhan Yeşilli ve ekibi birinci oldu.

Kategori birincileri Antalya Kemer’deki Seven Seas Hotel Life’ta konaklama ödülü kazandı.

YARIŞLARA İLGİ HER YIL ARTIYOR

Yarışların ardından 17 Mayıs akşamı Setur Marina Antalya’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Antalya’nın şirket için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Kamçı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Antalya, Coral Travel Group’un uluslararası başarı hikâyesinin merkezinde yer alıyor. Bugüne kadar milyonlarca turisti Antalya’da ağırlayan Coral Travel olarak, Antalya’nın sosyal, kültürel ve sportif yaşamına katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Coral Cup ise bu yaklaşımın bir yansıması. Geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız yarışlara bu yıl da gösterilen ve artan ilgi bizlere hem doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor hem de gelecek yıllar için daha büyük hedefler belirleme konusunda motivasyon sağlıyor. Coral Cup yarışındaki etap sayısını bu yıl ikiye çıkarttık. Gelecek yıl bu sayıyı artırıp Antalya ve çevresini kapsayacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Amacımız Coral Cup’ı profesyonel yarış takımlarının da katılacağı boyuta taşımak.”

Antalya Yelken Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Yalçınkaya ise organizasyonun her geçen yıl daha geniş bir etki yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Coral Cup, kısa sürede Antalya’nın deniz sporları takviminde önemli bir yere ulaşmaya başladı. Bu yıl yarışlara gösterilen yoğun ilgi ve iki etaplı yeni format, organizasyonun gelişim potansiyelini ortaya koydu. Antalya’nın doğal güzelliklerini ve denizcilik kültürünü yelken sporuyla buluşturan bu yarışın önümüzdeki yıllarda çok daha geniş katılımlı bir yapıya ulaşacağına inanıyoruz. Başta ana sponsorumuz Coral Travel olmak üzere, organizasyona katkı sunan Setur Marina ve G Marina’ya, yarışçılarımıza ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Coral Cup’ın Antalya’yı ulusal ve uluslararası yelken camiasında daha güçlü bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Coral Travel Group Hakkında:

1992 yılında kurulan Coral Travel Group, 34 yılda 39 milyondan fazla turiste hizmet vererek Türkiye ve Avrupa’nın lider gruplarından biri haline gelmiştir. Tur operatörlüğü, konaklama, destinasyon hizmetleri, havacılık, seyahat acenteliği, bilgi teknolojileri ve güvenlik alanlarında güçlü markalarıyla faaliyet gösteren grup, 21 ülkedeki 37 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla yılda yaklaşık 3,8 milyon turiste hizmet sunmaktadır.

Coral Travel Group, Coral Travel markasıyla 15 ülkede tur operatörlüğü ve satış acenteliği hizmeti vermektedir. Destinasyon hizmetlerinde ODEON Tours (Türkiye, Mısır, Yunanistan, İspanya, BAE, Tayland, Tunus, Vietnam), konaklama sektöründe ise Coral Group Hotels çatısı altındaki Seven Seas Hotels, Marvida Hotels ve Xanadu Resort markalarıyla yer almaktadır. Ayrıca, otel yatak bankası alanında ODEONBEDS, bilgi teknolojilerinde ODEON Yazılım ve Teknoloji, güvenlik sektöründe ise ODEON Güvenlik ve Danışmanlık markalarıyla geniş bir hizmet ağı sunmaktadır.

Grup şirketlerinden Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., sermaye piyasalarına açılma hedefi doğrultusunda halka arz sürecini başlatmıştır. Bu adım, Coral Travel Group’un kurumsal şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun önemli bir parçasıdır.

Coral Travel Group, kalite ve müşteri memnuniyetini esas alarak yeni pazarlar ve destinasyonlarda büyümeye devam etmektedir.