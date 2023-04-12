Antalya, Muratpaşa’yla Sultanlar Ligi’nde

Yayınlanma: 12.04.2023 - 20:15

Güncelleme: 12.04.2023 - 20:15

Antalya, artık Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank, Fenerbahçe Opet gibi kadın voleybolunun dünyadaki en iyi takımlarının mücadele ettiği Misli.com Sultanlar Ligi’nde yer alacak. Muratpaşa Belediyespor, Sultanlar Ligi takımlarından Sigorta Shop’la yaptığı işbirliğiyle gelecek sezondan itibaren Meryem Boz, Hande Baladın, Paola Egonu gibi dünya yıldızlarının sahnesi Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek.

Müjdeyi Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından “Artık bir Sultanlar Ligi şehriyiz” diyerek duyurdu. Başkan Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop, kadın voleybolunun süper ligi Sultanlar Ligi’nde Antalya’mızı temsil edecek. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübümüz ve Sigorta Shop arasında yapılan işbirliği sonucu Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonunda ülkemize büyük sevinçler, gururlar yaşatan kadın voleybolunun önemli bir parçası olarak hedefli, iddialı, nitelikli bir mücadele ortaya koyacaktır. Muratpaşa’mıza, Antalya’mıza hayırlı olsun”