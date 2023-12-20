Antalya'da gol sesi çıkmadı!
Süper Lig'de Antalyaspor ile Kasımpaşa'nın zorlu mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Mücadelede Antalyaspor ve Kasımpaşa gol bulabilmek adına zaman zaman etkili ataklar geliştirdiler ama sonuç alamadılar.
Bu sonucun ardından ligde 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez yenilmedi ve puanını 22 yaptı.
Süper Lig'de Antalyaspor pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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