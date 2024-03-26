Antalya’da tenis heyecanı: Megasaray Hotels Open başlıyor

Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:58

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:58

26-31 Mart tarihleri arasında Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open’ın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, milli sporcularımız Çağla Büyükakçay ve Zeynep Sönmez’in katılımıyla gerçekleşti.

Megasaray Club Belek Oteldeki toplantıda konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Megasaray otellerinin sahibi Kemal Şahin;

“20 ülkeden, başarılı 50 kadın tenisçinin katıldığı, 115 Bin Dolar ödüllü, WTA 125 ( Women’s Tennis Association) “Megasaray Hotels Open” turnuvasının ana tablosu bugün başladı. Hayırlı olsun ve iyi olan kazansın. Turnuvada, eski dünya 2 numarası Vera Zvonareva ve eski dünya 35 numarası Polona Hercog gibi başarılı oyuncular mücadele edecek. Bu çok önemli turnuvada 4 MTA oyuncumuz, Türkiye’den 6 sporcumuzda ter dökecek. Megasaray olarak ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Megasaray’da bugüne kadar ITF, Davis Cup, Billie Jean King Cup, ITF Wheelchair, ATP gibi dünya çapında ses getiren yaklaşık 300’ün üzerinde turnuva yapıldı. Bu önemli turnuvalarda dünyanın dört bir bucağından gelen 25.000’e yakın sporcuyu ağırladık.” dedi.

“PAYDAŞLARIMIZLA STRATEJİLER KURUYORUZ”

Toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu olarak her yapılan organizasyonun, turnuvanın bir öncekinden daha iyi olabilmesi için sürekli stratejiler üreterek planladığını ifade ederek sözlerine başladı.

Bu planlamaların başarının kazanılmasındaki önemine değinen Durmuş, “Sayın Kemal Şahin ve ekibinin sportif, ticari ve turizm açısından değerli planlamaları olduğunu gördük. Yine Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yavuz Gürhan Bey planlamanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bir ilki başararak Olimpiyatlara giden sporcumuz Çağla Büyükakçay yine olimpiyatları hedefleyen ve olimpiyatlara gidebilme gücü olan ve bunun için çabalayan sıralaması da buna yaklaşan sporcumuz Zeynep Sönmez’in planlamalardan bahsederken birlikteliğin ve desteğin doğru şekilde yansıdığında neler olabileceğini özetlediler. Bugün burada olmamızı sağlayan sporcularımız için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yönlendirmesi ile bizler de paydaşlarımızla birlikte bu işi büyütebilmek adına sürekli stratejiler geliştiriyoruz. Şöyle ki tenis oyunu bir stratejidir. Tenis oynayan herkes bilir ki oyun stratejisini kurup kazanmak zorundasınız. Oyuncular bunu kortta planlarken Bakanlığımızın da talimatıyla bizler de sporun tabana yayılması noktasında planlamalar gerçekleştirip kortlarda sporcu sayılarının artmasını sağlayıp artan sporcularımızın da ulusal ve uluslararası başarı sağlayabilmesi için organizasyonlar yapmak zorundayız” dedi.

“SPORCULARIMIZ SEYAHAT VE KONAKLAMA MASRAFI OLMADAN KENDİ ÜLKELERİNDE TURNUVA OYNUYOR”

Ancak paydaşlar arasında topyekün bir bütünlük sağlanırsa dünyanın en iyisi olunabileceğine ve turnuvalarda kazanmanın sürekliliğini sağlanabileceğine değinen Durmuş, “Bizler Türkiye Tenis Federasyonu olarak altyapıda anadolunun her yerinde yetenekli gençlerin kortlarda olabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın illerde, ilçelerde kortlar yapmasıyla valilerimizle, belediye başkanlarımızla tenisin barışçıl dilini Türkiye’nin her noktasında yaydığımızı düşünüyorum. Buralardan yetenekli sporcularımızın da yukarılarda temsil edilebilmesi için Çağla ve Zeynep gibi değerli sporcularının ablalarının peşinden gidebilmeleri için büyük organizasyonlar da gerekiyor. Stratejik oyunun en önemli parçası da bizim için bu. Çünkü Türkiye Tenis Federasyonu olarak teniste başarılı olabilmek için biz de kendi stratejimizi kurduk. Bu turnuvaların ülkemizde yapılabilmesi sporcularımızın, ailelerimizin maddi olarak rahatlaması adına önemli hem de ülkemize spor turizmi adına katabileceğimiz değerler olarak da ülkemizde yapılabilir olması çok değerli. Yıllar önce Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Bey ile bir toplantı yaptığımızda aslında bugün gerçekleştirdiğimiz şeyi bir hayalle başlatıp bugün bu noktaya getirdik. Seyahat, konaklama önceliği olan bu turnuvaların kendi ülkemizde sporcularımızın seyahat ve konaklama masrafı olmadan gerçekleşiyor. Dünyanın birçok yerinden yaklaşık 10 bin sporcunun ülkemize sadece turnuva oynamak için gelebiliyor. Yıllardır dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ilk iki ülkesinden biri oluyoruz. Bizlerin bu işi tek başına yapabilmesi mümkün değil. Bu turnuvalar sporcularımıza hizmet edebilmesi ve dünyada söz sahibi olabilmemiz adına çok değerli” diye konuştu.