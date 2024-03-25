Eski milli atlet Yüksel Temir yaşamını yitirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu, eski milli atlet Yüksel Temir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 22:08
Eski milli atlet Yüksel Temir yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Eski milli atlet Yüksel Temir hayatını kaybetti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Temir, memleketi Sivas'ta yaşamını yitirdi.

YÜKSEL TEMİR KİMDİR?

1949 yılında dünyaya gelen Temir, 1974-1976 yılları arasında milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etti.

Spor kariyerinde birçok madalya kazanan Temir, 1976'da 10 kilometre "Naili Moran" yürüyüş rekorunu kırdı.


Yüksel Temir haberleri Atletizm haberleri türkiye atletizm federasyonu haberleri

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçına hazır
Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!

Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı

Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti

Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti
Merve Taşkın yaşadığı korkunç şiddeti paylaştı: 'Karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu'

Merve Taşkın yaşadığı korkunç şiddeti paylaştı: 'Karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu'
Boeing’de Yönetimi Değişiyor

Boeing’de Yönetimi Değişiyor
‘Bilim bir tutku işidir’

‘Bilim bir tutku işidir’
Kadir İnanır’ın durumu: “Doktorlar uyandırılmasını planlıyor”

Kadir İnanır’ın durumu: “Doktorlar uyandırılmasını planlıyor”
Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!

Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!