Antalyaspor'a Türkiye Kupası'nda tek gol yetti!

4.12.2025 20:01:00
Antalyaspor, Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek grup aşamasına kalan takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Antalyaspor, 3. Lig takımlarından Silifke Belediye Spor'a konuk oldu.

Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü, 19. dakikada Samuel Ballet kaydetti.

CVANCARA PENALTI KAÇIRDI

Antalyaspor'un santrforu Tomas Cvancara, karşılaşmanın 90+1. dakikasında penaltı pozisyonundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Silifke Belediye Spor, kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

