Antalyaspor'a Türkiye Kupası'nda tek gol yetti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Antalyaspor, 3. Lig takımlarından Silifke Belediye Spor'a konuk oldu.
Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü, 19. dakikada Samuel Ballet kaydetti.
CVANCARA PENALTI KAÇIRDI
Antalyaspor'un santrforu Tomas Cvancara, karşılaşmanın 90+1. dakikasında penaltı pozisyonundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Silifke Belediye Spor, kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.