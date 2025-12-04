Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası açıklaması!

Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası açıklaması!

4.12.2025 18:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası açıklaması!

Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin görüşlerini aktardı.

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını koruma ihtimalini değerlendirdi.

Messi, takımın kalitesine güvendiğini belirterek, "Bence çok iyi bir kadromuz var ve kupayı yeniden kazanmaya çalışacağız. Ama Dünya Kupası'nda her ayrıntı çok önemli, en ufak şey bile sizi turnuvadan edebilir" dedi.

"HER TAKIM SİZİ ZORLAYABİLİR"

Tecrübeli yıldız, turnuva formatının zorluklarına dikkat çekti:

"Her takım sizi zorlayabilir. Direğe takılıp elenebilirsiniz ya da penaltılarla kaybedebilirsiniz. 2022 finalini penaltılarla kazansak da hem Hollanda hem Fransa maçlarında daha iyiydik, ama sonuç yine penaltılarla belli oldu. Elimizde gerçek bir kurtarıcı vardı, Emiliano Martinez bizi taşıdı. Ama penaltıya götürüp kaybetmek de her zaman mümkün."

"BU TURNUVAYI KAZANMAK ÇOK ZOR"

Dünya Kupası'nı kazanmanın farklı bir baskısı olduğunu ifade eden Messi, Arjantin'in mevcut jenerasyonuna güvendiğini söyledi:

"Bu turnuvayı kazanmak çok zor. Oyuncular, taraftarlar, herkes için anlamı bambaşka. Bu takıma baktığımda mücadele edeceklerinden eminim."

"BASKI OLMADAN OYNAMAK RAHATLATICI AMA..."

Messi son olarak, 2022'de gelen şampiyonluğun takımdaki baskıyı azalttığını ancak bunun hiçbir garanti oluşturmadığını vurguladı:

"O zafer omuzlarımızdaki büyük yükü aldı. Baskı olmadan oynamak rahatlatıcı ama yine de hiçbir şey garanti değil. Herkes dünya şampiyonunu yenmek istiyor. İspanya, Fransa, İngiltere, Brezilya ve uzun süredir şampiyonluk yaşamayan Almanya gibi çok güçlü takımlar var."

Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için sahneye çıkacak.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Arjantin #lionel messi

İlgili Haberler

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda turladı!
Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda turladı! Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, deplasmanda Yalova FK'yı 2-0 mağlup etti ve kupada gruplara kaldı.
Iğdır FK, kupada son nefeste turladı!
Iğdır FK, kupada son nefeste turladı! Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Iğdır FK, sahasında 3. Lig takımlarından Orduspor 1967'yi 3-2 mağlup etti ve gruplara kaldı.
Boluspor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı!
Boluspor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı! Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Boluspor, evinde ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-1 yenerek üst tura geçti.